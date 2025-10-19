domenica, 19 Ottobre , 25

Formula 1, oggi il Gp delle Americhe – La gara in diretta

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1....

Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano per gasolio

(Adnkronos) - Calano le accise sulla benzina ma...

Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo e...

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

(Adnkronos) - Bonus mamme rafforzato nella Manovra 2026...
manovra,-la-bozza:-137-articoli,-da-irpef-e-rottamazione-a-misure-per-famiglie-e-lavoro
Manovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e rottamazione a misure per famiglie e lavoro

Manovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e rottamazione a misure per famiglie e lavoro

DALL'ITALIA E DAL MONDOManovra, la bozza: 137 articoli, da Irpef e rottamazione a misure per famiglie e lavoro
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
La Manovra 2026 prende forma. Dalle misure fiscali come il taglio dell’Irpef e la rottamazione, al pacchetto per le famiglie ed il lavoro, tra le altre misure: sono in tutto 137 gli articoli di una bozza del ddl Bilancio visionato dall’Adnkronos. 

 

Sale a 300.000 euro, dai precedenti 200mila, la flat tax sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e sale a 50mila euro, dai precedenti 25mila annui, per ciascun familiare che aderisce al regime. E’ quanto si legge nella bozza del ddl Bilancio visionata dall’Adnkronos. 

 

Il pagamento delle somme della rottamazione 5 per regolarizzare i debiti con il fisco dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza per la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026.  

Dalla quarta alla 52esima rata il pagamento va effettuato, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla 52esima alla 54esima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. 

 

L’aliquota per l’affrancamento delle riserve non distribuite delle banche è pari al 27,5% fino al 31 dicembre 2025, mentre sale fino al 33% per l’esercizio successivo, si legge nella nozza. A questo, si aggiunge un aumento di due punti percentuali dell’aliquota Irap per istituti di credito e assicurazioni per “il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi”, quindi nel triennio 2026-2028. 

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.