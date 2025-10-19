domenica, 19 Ottobre , 25

Formula 1, oggi il Gp delle Americhe – La gara in diretta

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1....

Manovra, la bozza: calano accise benzina ma aumentano per gasolio

(Adnkronos) - Calano le accise sulla benzina ma...

Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo e...

Louvre, il bottino del furto: rubati 8 gioielli, il valore è inestimabile

(Adnkronos) - Sono otto i gioielli di "inestimabile...
manovra,-la-bozza:-bonus-mamme-aumenta-a-60-euro-al-mese
Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

DALL'ITALIA E DAL MONDOManovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Bonus mamme rafforzato nella Manovra 2026 secondo la bozza visionata dall’Adnkronos. Per le mamme lavoratrici dipendenti ed autonome con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’Inps, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili (contro i 40 euro del 2025), per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. La somma è da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.