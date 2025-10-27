lunedì, 27 Ottobre , 25

Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo

(Adnkronos) - Infortunio Kevin De Bruyne, come sta...

In Piemonte 30mila nuovi casi di tumore l’anno, oncologi: “Vaccinare tutti i pazienti”

(Adnkronos) - Tutti i pazienti oncologici in cura...

Incidente sulla Colombo a Roma, amica vittima in “condizioni gravi ma stabili”. Negativa a test

(Adnkronos) - Gravi ma stabili le condizioni di...

Sarri ‘esonera’ Tudor, i destini incrociati dei due allenatori

(Adnkronos) - La sconfitta della Juventus all'Olimpico contro...
manovra,-meloni:-“per-le-banche-44-miliardi-di-profitti-nel-2025,-possono-darne-5-aiutando-le-fasce-piu-deboli”
Manovra, Meloni: “Per le banche 44 miliardi di profitti nel 2025, possono darne 5 aiutando le fasce più deboli”

Redazione-web
Di Redazione-web

“Se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole. Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro”.

Così Giorgia Meloni a Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo nel nuovo libro di Bruno Vespa ‘Finimondo’ in uscita giovedì 30 ottobre per Mondadori-Rai Libri.

“Non vogliamo tassare la ricchezza prodotta dalle aziende, perché daremmo un segnale sbagliato. Vogliamo un contributo sulla rendita accumulata per condizioni di mercato che la politica del governo ha fortemente contribuito a creare”, aggiunge Meloni. “Ho spiegato – conclude Meloni – che per mantenere i conti in ordine, occorrono delle risorse e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici”.
