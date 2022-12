Manovra, Meloni: “Si può migliorare ma nessuna catastrofe”

ROMA – “Tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava una partenza catastrofica di questo Governo, credo che il racconto stia tornando indietro come un boomerang”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante lo scambio di auguri con i parlamentari Fdi.

MELONI: PARTO PER L’IRAQ, ALCUNI MINISTRI VERSO ALTRE DESTINAZIONI

“Sono in partenza questa sera per portare gli auguri ai nostri militari in Iraq, impegnati nella missione di pace. Come sapete l’Italia ha il comando della missione Nato. Ci sono altri 4 o 5 ministri in partenza per altri territori dove sono impegnati i nostri militari”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante lo scambio di auguri con i parlamentari Fdi.

