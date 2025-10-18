manovra,-meloni:-un-passo-importante-per-il-futuro-dell’italia

Roma, 18 ott. (askanews) – “Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio 2026, compiamo un passo importante per continuare a costruire il futuro dell’Italia. Si tratta di una Manovra seria, equilibrata e responsabile, da 18,7 miliardi di euro, che concentra le risorse su famiglie, lavoro, imprese e sanità”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social network, ringraziando la maggioranza per la “compattezza”.

“Per la famiglia – sottolinea – stanziamo 1,6 miliardi in più, con interventi che rafforzano il sostegno alla natalità e tutelano la prima casa”.

Quindi, “per lavoro e salari destiniamo quasi 5 miliardi, tra taglio dell’Irpef per il ceto medio e misure per aumentare il salario accessorio, sostenere le mamme lavoratrici e favorire i rinnovi contrattuali”.

“Alle imprese – continua- indirizziamo circa 8 miliardi di investimenti, per sostenere la crescita e la competitività del sistema produttivo. Per la sanità, oltre ai 5 miliardi aggiuntivi già stanziati con la precedente Legge di Bilancio, destiniamo altri 2,4 miliardi, per un totale di 7,4 miliardi di risorse aggiuntive”. Meloni afferma: “In un contesto complesso, abbiamo scelto di concentrare le risorse su ciò che conta davvero per gli italiani, mantenendo la rotta della responsabilità finanziaria”.

“Ringrazio la maggioranza – conclude – per la compattezza e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e rendere più forte la nostra nazione”.

Giorgia Meloni non ha in mente elezioni anticipate, quella appena varata non sarà l’ultim manovra, dice nell’intervista al Sole 24 ore: “Forse qualcuno, a sinistra, si augura che sia l’ultima. Noi continueremo a lavorare fino alla fine della legislatura. I giochetti di palazzo e le tattiche buone per i partiti, ma non per i cittadini, sono costume di altri”.