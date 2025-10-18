sabato, 18 Ottobre , 25

Treviso, per StatisticAll giornata finale fra giovani e musica

(Adnkronos) - Domani, StatisticAll, il Festival della Statistica...

Bobby Solo senza filtri a ‘Ciao Maschio’: “Sono un sopravvissuto, la musica mi tiene vivo”

(Adnkronos) - Bobby Solo si racconta a cuore...

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio facoltà Economia

(Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni, di...

Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Stasera, sabato 18 ottobre, in prima...
manovra,-meloni:-un-passo-importante-per-il-futuro-dell’italia
Manovra, Meloni: un passo importante per il futuro dell’Italia

Manovra, Meloni: un passo importante per il futuro dell’Italia

UncategorizedManovra, Meloni: un passo importante per il futuro dell’Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 ott. (askanews) – “Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri della Legge di Bilancio 2026, compiamo un passo importante per continuare a costruire il futuro dell’Italia. Si tratta di una Manovra seria, equilibrata e responsabile, da 18,7 miliardi di euro, che concentra le risorse su famiglie, lavoro, imprese e sanità”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social network, ringraziando la maggioranza per la “compattezza”.

“Per la famiglia – sottolinea – stanziamo 1,6 miliardi in più, con interventi che rafforzano il sostegno alla natalità e tutelano la prima casa”.

Quindi, “per lavoro e salari destiniamo quasi 5 miliardi, tra taglio dell’Irpef per il ceto medio e misure per aumentare il salario accessorio, sostenere le mamme lavoratrici e favorire i rinnovi contrattuali”.

“Alle imprese – continua- indirizziamo circa 8 miliardi di investimenti, per sostenere la crescita e la competitività del sistema produttivo. Per la sanità, oltre ai 5 miliardi aggiuntivi già stanziati con la precedente Legge di Bilancio, destiniamo altri 2,4 miliardi, per un totale di 7,4 miliardi di risorse aggiuntive”. Meloni afferma: “In un contesto complesso, abbiamo scelto di concentrare le risorse su ciò che conta davvero per gli italiani, mantenendo la rotta della responsabilità finanziaria”.

“Ringrazio la maggioranza – conclude – per la compattezza e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Continuiamo a lavorare con serietà e determinazione per sostenere famiglie, lavoratori e imprese e rendere più forte la nostra nazione”.

Giorgia Meloni non ha in mente elezioni anticipate, quella appena varata non sarà l’ultim manovra, dice nell’intervista al Sole 24 ore: “Forse qualcuno, a sinistra, si augura che sia l’ultima. Noi continueremo a lavorare fino alla fine della legislatura. I giochetti di palazzo e le tattiche buone per i partiti, ma non per i cittadini, sono costume di altri”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.