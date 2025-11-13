manovra,-salis:-mancano-11mila-agenti,-in-finanziaria-zero-risorse

Persi 12mila agenti locali, sicurezza scaricata su sindaci

Bologna, 13 nov. (askanews) – “Sono state fatte 37.000 nuove assunzioni in 3 anni per la Polizia di Stato. Peccato che la dotazione prevista dalla legge è 109.000 unità e siamo sotto le 98.000, quindi mancano 11.000 persone sul territorio rispetto a quelle previste dalla legge”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Silvia Salis, a margine di un incontro all’Assemblea Anci a Bologna.”Questo è solo uno dei tanti dati – ha proseguito Salis -. Un altro dato: in 13 anni abbiamo perso 12.000 agenti di polizia locale in tutta Italia. Vanno investite risorse per la sicurezza, c’è poco da fare e in questa finanziaria le risorse non ci sono”.”I sindaci si prendono tutte le responsabilità che devono, però la sicurezza è in capo al governo – ha aggiunto il sindaco – C’è un po’ un gioco mediatico che a me non piace: dire che le grandi città sono insicure, ma l’80% delle grandi città è gestita dal centrosinistra. Il tema della sicurezza nelle grandi città dipende dalla loro grandezza e da temi nazionali scaricati sulle spalle dei sindaci, soprattutto se questo poi diventa un gioco politico favorevole”.