giovedì, 13 Novembre , 25
manovra,-salis:-mancano-11mila-agenti,-in-finanziaria-zero-risorse
Manovra, Salis: mancano 11mila agenti, in finanziaria zero risorse

Manovra, Salis: mancano 11mila agenti, in finanziaria zero risorse

Video NewsManovra, Salis: mancano 11mila agenti, in finanziaria zero risorse
Redazione-web
Di Redazione-web

Persi 12mila agenti locali, sicurezza scaricata su sindaci

Bologna, 13 nov. (askanews) – “Sono state fatte 37.000 nuove assunzioni in 3 anni per la Polizia di Stato. Peccato che la dotazione prevista dalla legge è 109.000 unità e siamo sotto le 98.000, quindi mancano 11.000 persone sul territorio rispetto a quelle previste dalla legge”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Silvia Salis, a margine di un incontro all’Assemblea Anci a Bologna.”Questo è solo uno dei tanti dati – ha proseguito Salis -. Un altro dato: in 13 anni abbiamo perso 12.000 agenti di polizia locale in tutta Italia. Vanno investite risorse per la sicurezza, c’è poco da fare e in questa finanziaria le risorse non ci sono”.”I sindaci si prendono tutte le responsabilità che devono, però la sicurezza è in capo al governo – ha aggiunto il sindaco – C’è un po’ un gioco mediatico che a me non piace: dire che le grandi città sono insicure, ma l’80% delle grandi città è gestita dal centrosinistra. Il tema della sicurezza nelle grandi città dipende dalla loro grandezza e da temi nazionali scaricati sulle spalle dei sindaci, soprattutto se questo poi diventa un gioco politico favorevole”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.