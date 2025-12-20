Manovra, salta la cumulabilità del fondo per la pensione anticipata

Roma, 20 dic. (askanews) – Salta la possibilità di cumulare la rendita dei fondi complementari per accedere alla pensione anticipata di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi. E’ quanto prevede la nuova versione dell’emendamento del governo alla manovra depositato in Commissione bilancio del Senato. La norma, in vigore da quest’anno, contentiva di cumulare la rendita del fondo complementare per raggiungere la soglia minima dell’assegno pensionistico necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia. La norma consente un risparmio sulla spesa pensinistica crescente da 12,6 milioni nel 2026 a 130,8 milioni nel 2035.