manovra,-salvini:-i-banchieri-non-si-lamentino,-diano-contributo

Milano, 27 ott. (askanews) – “Abbiamo osato, come maggioranza di governo, chiedere che in un momento di difficoltà per tante famiglie, chi ha fatturato di più desse qualcosina. Gli unici che non si possono lamentare sono i banchieri. Se fai 112 miliardi di utili con le commissioni sui commercianti e con la differenza tra gli interessi, rimettere in circolo una parte di questi denari per rottamare le cartelle e per assumere un po’ di forze dell’ordine…”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, a Milano durante la presentazione del libro di Giuseppe Valditara.

