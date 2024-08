manovra,-salvini:-priorità-trovare-10-miliardi-per-taglio-tasse

Pur in un momento complicato come quello attuale

Rimini, 21 ago. (askanews) – “La priorità è riuscire a mantenere la grande operazione di taglio delle tasse per i lavoratori dipendenti fatta l’anno scorso. Più di 13 milioni di lavoratori con più di 10 miliardi investiti, con aumenti netti in busta paga che superavano anche i 100 euro al mese”. E quindi “ritrovare in un momento complicato i 10 miliardi per confermare questi aumenti di stipendi e taglio di tasse per chi ha redditi fino a 35 mila euro è la priorità del Governo”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, al Meeting di Rimini.

“Per quello che riguarda la Lega – ha aggiunto Salvini – la nostra battaglia storica da portare a casa entro la fine della legislatura del superamento della legge Fornero, che è una legge iniqua che blocca lavoratori sul posto anche in condizioni non ottimali e chiude ai giovani quegli spazi di lavoro, il superamento della Fornero rimane un impegno della Lega e del Governo”.