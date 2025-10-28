Manovra, Schillaci: 7 miliardi per sanità, quali tagli?

martedì, 28 Ottobre , 25
Roma, 28 ott. (askanews) – “La sanità ha avuto più di sette miliardi di euro. Se questi sono tagli, se leggiamo quello che dichiaravano le opposizioni quando è iniziato questo governo, ovvero che mettere 5 miliardi sarebbe stato un risultato storico, ne abbiamo messi 7. Se qualcuno non conosce i numeri è un problema suo”. Lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, in merito agli investimenti sulla sanità previsti in manovra, sugli sviluppi di pace in Ucraina, a margine del convegno “La ricerca per la cura. 40 anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico” promosso dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù a San Paolo fuori le Mura a Roma.Sulla problema della carenza di medici e gli infermieri, Schillaci ha risposto: “Non è vero che mancano i medici, abbiamo dati superiori alla media Ocse. Mancano medici per alcune specializzazioni – ha spiegato – e mancano infermieri. E su questo abbiamo messo fondi per 6mila infermieri oltre il tetto e questo vuol dire che le regioni possono assumere altri infermieri. Questo è un segnale positivo”

