Manovra, Schlein: col governo siamo aspri ma pragmatici

“Servono investimenti per sanità e transizione. Fondi assegno unico restino”

Cernobbio (CO), 3 set. (askanews) – “Noi come Pd tifiamo per l’Italia e vogliamo avere un approccio pragmatico, e ne confronto anche aspro col governo, in vista della prossima finanziaria, saremo attenti a capire le proposte e a inserirci con alcuni suggerimenti forti di priorità su quelle proposte”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in videocollegmento con il Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Nel dettaglio, Schlein ha ricordato che “il Pd si è battuto per l’assegno unico famigliare, ed è bene che i crediti residui vengano lasciati per questo scopo”. E poi servono investimenti nella sanità pubblica, “non si possono tagliare i servizi alle persone”; servono risorse “per il rinnovo contratti”; e “strumenti per aiutare le imprese con un nuovo impianto industriale, politiche pubbliche che riescano ad accompagnare questi grandi cambiamenti che saranno necessari”.

Più in generale, Schlein ha osservato “l’impatto negativo della crisi demografica sul Pil, sull’assistenza sanitaria, sul welfare. E servono investimenti sulle grandi infrastrutture educative e sociali”. Ancora: “Investire sui nidi riduce le diseguaglianze, sostiene le famiglie ed è un boost per l’occupazione femminile”.

Infine, la battaglia sul salario minimo: “Nei Paesi dove è stato adottato ha aiutato a sconfiggere la concorrenza sleale verso le imprese che cercano di migliorare la produttività, non ha avuto effetti negativi sull’occupazione, ha rilanciato i consumi delle fasce basse di reddito. Incalzeremo il governo su questo”.