Manovra, Schlein: da Salvini e Tajani spettacolo pietoso

Roma, 23 ott. (askanews) – “Pare che i due vicepremier Tajani e Salvini abbiano votato in Consiglio dei ministri una manovra a loro insaputa”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein. “Uno lo accusa di tagli alla metro C di Roma, l’altro di dire falsità”.

“Ma – aggiunge la leader Pd – dov’erano, i due, quando si è svolto il Consiglio dei ministri per approvare la manovra?Scoprono solo ora nuovi tagli e nuove tasse, misure sulle quali litigano di continuo fra di loro mentre Giorgia Meloni si nasconde e spera che nessuno si accorga della manovra mentre lei attacca le opposizioni. Uno spettacolo pietoso. E gli unici a pagarne le spese sono gli italiani”.

