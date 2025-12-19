manovra,-si-allungano-i-tempi:-possibile-voto-in-senato-il-24-mattina

ROMA – La commissione Bilancio del Senato è stata aggiornata a domani alle 10 in attesa dell’arrivo del nuovo emendamento da parte del Governo con le misure in favore delle imprese, dopo lo stralcio del precedente per la contrarietà della Lega alle misure sulle pensioni.

È possibile, quindi, uno slittamento dell’approdo della manovra in Aula al Senato: i senatori di maggioranza – secondo quanto si apprende – sono stati già avvisati dell’ipotesi che occorra lavorare anche il 23 notte o addirittura arrivare al 24 mattina.

CIRIANI: “IN NUOVO EMENDAMENTO IMPRESE CAMBIANO COPERTURE”

“Si è deciso che è più opportuno e corretto, anziché fare un decreto, definire nuove coperture già da adesso sul testo che peraltro la Commissione ha già visto. Quindi non si tratta di aggiungere argomenti nuovi, si tratta soltanto di correggere le coperture di un testo che la Commissione ha già visto e ha già subimbendato”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

“I contenuti di questo nuovo emendamento, che in realtà non è nuovo, sono gli stessi: cioè ZES, industria 5.0, i costi delle opere pubbliche cioè il caro materiali. Cambiano soltanto le coperture” perché “quelle precedenti non andavano bene, non ci saranno più riscatto laurea e le finestre mobili. Le coperture saranno all’interno dei piani Inps e nella rimodulazione di alcuni investimenti”, spiega il ministro.

