martedì, 21 Ottobre

Manovra, Tajani: contrari a norma su affitti, chiediamo modifiche

"Prima di inviare il testo alla Ragioneria o in Parlamento"

Roma, 21 ott. (askanews) – “Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto affinché il testo di cui si parla possa essere modificato”.Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando in conferenza stampa gli Stati Generali della casa che si terranno a Torino il 25 ottobre e riferendosi alla proposta di tassazione degli affitti brevi contenuta nella manovra. “Faremo di tutto perché il testo possa essere modificato prima di inviarlo alla Ragioneria o in Parlamento” ha aggiunto.”È una questione fondamentale e di principio e lo ribadiamo, è legata al valore che per Forza Italia ha la casa” ha proseguito Tajani.

