Manovra, Tajani: Forza Italia farà di tutto per migliorarla

Scritta in momento difficile, è solo inizio nuova stagione politica

Bergamo, 24 nov. (askanews) – Forza Italia “farà di tutto” in Parlamento, con i suoi deputati e senatori, per “rendere più efficace” la manovra economica presentata dal governo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando nella veste di vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, a margine dell’Assemblea dell’Anci in corso a Bergamo.

“Con questa manovra – ha detto Tajani – non si è realizzato il programma che abbiamo presentato agli elettori. Quello si deve realizzare in cinque anni. Però abbiamo indicato delle linee molto chiare he vanno nella direzione del sostegno ai pensionati, ai giovani, alle imprese e alle famiglie. In Parlamento ovviamente – ha aggiunto Tajani – la manovra può essere migliorata, perché ogni cosa può essere migliorabile. E, lo dico da coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, il mio movimento politico, con i suoi parlamentari, farà di tutto per rendere più efficace una manovra che è stata scritta in condizioni particolarmente difficile ma che rappresenta soltanto l’inizio di una nuova stagione politica”.

