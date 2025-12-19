venerdì, 19 Dicembre , 25

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni

Manovra, vertice a Palazzo Chigi: in arrivo nuovo emendamento sulle pensioni
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) –
In arrivo un nuovo emendamento sulle pensioni nella manovra 2026. E’ il risultato del vertice a Palazzo Chigi presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al tavolo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Alla riunione, secondo quanto si apprende, presenti anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro dell’Economia Maurizio Leo.  

Obiettivo, un chiarimento all’interno della maggioranza dopo le tensioni delle ultime ore. “Si è deciso che è più opportuno, più corretto, anziché fare un nuovo decreto, inserire nuove coperture su un testo che peraltro la commissione ha già visto. Non si tratta di aggiungere argomenti nuovi, ma di correggere le coperture di un testo che la commissione ha già visto e ha già subemendato, quindi non si tratta neanche di forzature”, ha spiegato Ciriani dopo il vertice di Palazzo Chigi, parlando al Senato del nuovo emendamento del governo. 

“Adesso vediamo” sul tema delle pensioni e del Tfr, ha spiegato parlando dei contenuti dell’emendamento, “perché è esattamente il tema che stanno scrivendo adesso a Palazzo Chigi. C’è stato un incontro di carattere politico per definirlo, per prendere atto che quelle coperture non andavano bene, per trovarne di altre e adesso tra poco arriverà” il nuovo emendamento. 

 

