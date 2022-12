Manovra, via libera Camera dopo maratona notturna con 197 sì

Seduta durata oltre 12 ore. Testo passa al Senato

Roma, 24 dic. (askanews) – La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di bilancio con 197 voti favorevoli e 129 voti contrari.

Il via libera è arrivato dopo una maratona notturna di oltre 12 ore iniziata ieri sera con il voto di fiducia (con 221 voti favorevoli, 152 voti contrari e 4 astenuti) e non priva di momenti di tensione dopo che il governo ha presentato due nuovi emendamenti. Le norme, una prettamente correttiva e l’altra su fondi per il ministero della Cultura, sono state inserite nella seconda sezione del testo, quella delle tabelle non oggetto del voto di fiducia, sollevando le proteste delle opposizioni.

Nella notte i voti sugli ordini del giorno, circa 230, e sulla nota di variazione al bilancio che attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, a 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025. Il saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, a 176,2 miliardi nel 2024 e a 149 miliardi nel 2025.

Il testo della manovra passa ora in seconda lettura al Senato, che inizierà l’esame martedì 27 dicembre, dove dovrebbe passare senza modifiche con la fiducia. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.

