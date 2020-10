Mantovani: “Siamo nel secondo tempo della partita Covid, tenere alta la guardia”

AGI – La battaglia contro il coronavirus “è come una partita di calcio: c’e’ stato un primo tempo in cui abbiamo sofferto molto; la primavera e l’estate, com’era prevedibile per tutti i coronavirus e gli agenti infettivi respiratori, sono state l’intervallo. Adesso siamo entrati nel secondo tempo”. È la metafora sportiva usata dall’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico Irccs Humanitas, ai microfoni di ‘Agora” su Rai 3.

“Se ci deconcentriamo, perdiamo attenzione e abbassiamo la guardia – ha proseguito – rischiamo di perdere la partita. Poi ci sono i tempi supplementari e i rigori, ma la partita la possiamo vincere“.

