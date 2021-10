Manuel Bortuzzo cammina col tutore: commozione al Grande Fratello Vip

BOLOGNA – Un’edizione del Grande Fratello Vip particolare, dove l’attualità è entrata prepotentemente nella casa più spiata d’Italia. Dopo la diretta in cui Jo Squillo si è presentata col niqab in solidarietà alle donne afghane e il coming out di Giucas Casella, ieri si è consumato una sorta di miracolo nel salotto di Canale 5: Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha camminato grazie all’utilizzo di un tutore.

Il nuotatore triestino, 22 anni, è rimasto paralizzato nel febbraio del 2019, quando un proiettile lo ha raggiunto per sbaglio durante una sparatoria nella periferia di Roma, lesionandogli il midollo. Nonostante la tragica sfortuna, il ragazzo non si è mai lasciato andare alla rabbia o all’amarezza, anzi, anche all’interno del GF ha sempre mostrato un atteggiamento calmo e riflessivo.

Ieri mattina, con l’aiuto dei due inseparabili amici e concorrenti Alex Belli e Aldo Montano, ha indossato il tutore e appoggiandosi ad un deambulatore è arrivato fino alla cucina, dove gli altri inquilini lo hanno colto con applausi e commozione.

