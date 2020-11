Manuela Arcuri a Verissimo: “Mi dispiace se Gabriel Garko ha finto, ero innamorata” | Video Mediaset

Manuela Arcuri a Verissimo ha raccontato per la prima volta in tv la sua verità in merito alla sua storia d’amore con Gabriel Garko. L’attrice ha spiazzato tutti raccontando: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo“. La Arcuri ha poi aggiunto: “È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”. Insomma era innamorata davvero di Gabriel Garko. La Arcuri ha poi parlato bene anche del mondo Ares. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

continua a leggere sul sito di riferimento