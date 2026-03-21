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Manuela Arcuri al Teatro delle Arti di Salerno
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Manuela Arcuri al Teatro delle Arti di Salerno

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Serata evento per la presentazione del film “Tradita”

Salerno si prepara ad accogliere una delle icone più amate del cinema e della TV italiana. Mercoledì 25 marzo, alle ore 21:30, il Cinema Teatro delle Arti ospiterà una serata evento esclusiva: la proiezione del film “Tradita”, che vedrà la partecipazione straordinaria della protagonista Manuela Arcuri.

Un appuntamento imperdibile per il pubblico salernitano, che prima dell’inizio del film potrà assistere a un dialogo intimo ed esclusivo tra l’attrice e la giornalista Monica De Santis. Sarà l’occasione per scoprire i retroscena di una pellicola che ha già riscosso un enorme successo al Festival del Cinema di Malaga e che segna il ritorno in grande stile della Arcuri sul grande schermo.

Il film: una storia di caduta e rinascita

Diretto da Gabriele Altobelli e prodotto da Mattia’s Film, “Tradita” è un’ambiziosa co-produzione tra Italia e Spagna tratta dal romanzo di Maria Carboni.

Al fianco di Manuela Arcuri brilla un cast internazionale di altissimo livello: dalle star del mercato latino-americano William Levy e Fernando Lindez, alla leggendaria Angela Molina, fino alle partecipazioni d’eccezione di giganti del nostro cinema come Monica Guerritore e Giancarlo Giannini.

La trama: l’ascesa di “Madame X”

La storia ci trascina nella vita di Pazienza Mantovani, detta Paz, una madre single e avvocatessa che lotta ogni giorno tra le difficoltà economiche e la gestione di un figlio undicenne e di un’anziana madre.

La sua vita sembra svoltare quando viene assunta dal più prestigioso studio legale di Roma, ma l’illusione dura poco. Paz scopre di aver preso il posto di una collega suicida in circostanze misteriose e, scavando tra le ombre di un potente cliente dello studio, finisce intrappolata in un meccanismo criminale più grande di lei.

Incastrata per un omicidio mai commesso, Paz finisce in prigione. Ma quando ne esce, non è più la donna indifesa di un tempo. Dalle ceneri della professionista sconfitta nasce Madame X: una mistress spietata, una macchina da guerra mossa da un unico, feroce obiettivo: la vendetta contro chi le ha tolto tutto.

Info e Biglietti

L’appuntamento con il grande cinema e con Manuela Arcuri è dunque per mercoledì 25 marzo alle 21:30. Un evento che promette emozioni, riflessioni e il fascino del grande thriller internazionale.

I biglietti per la serata sono già disponibili e possono essere acquistati:

* Direttamente presso il botteghino del Cinema Teatro delle Arti di Salerno.

* Comodamente online al link ufficiale: https://cinemateatrodellearti.18tickets.it/

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