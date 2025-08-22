venerdì, 22 Agosto , 25

Puglia, Decaro: “Pronto a candidarmi ma voglio essere presidente libero non a metà”

(Adnkronos) - "Sono rimasto in silenzio finora, per...

Sgombero Leoncavallo, la protesta social di Emis Killa e Fedez

(Adnkronos) - Emis Killa e Fedez sono intervenuti...

La Dinamo Sassari riabbraccia Polonara: “Crediamo nel suo percorso di recupero”

(Adnkronos) - "Un potenziale innesto di grande spessore...

Napoli, guai per il ds Manna: positivo all’alcoltest e patente ritirata

(Adnkronos) - Ritirata la patente al direttore sportivo...
manutenzione-della-statua-del-“cristo-degli-abissi”-a-camogli
Manutenzione della statua del “Cristo degli Abissi” a Camogli

Manutenzione della statua del “Cristo degli Abissi” a Camogli

Video NewsManutenzione della statua del "Cristo degli Abissi" a Camogli
Redazione-web
Di Redazione-web

I sommozzatori dei vigili del fuoco a 18 metri di profondità

Camogli, 22 ago. (askanews) – Sui fondali marini al largo di Camogli, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono tuffati fino a 18 metri di profondità per partecipare alle importanti operazioni di manutenzione della statua del “Cristo degli Abissi”, definita dal quotidiano britannico Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo. L’attività, promossa e coordinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, è stata possibile grazie alla collaborazione tra più nuclei specializzati di sommozzatori dei vari Corpi e Forze dello Stato: oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno operato Polizia di Stato, Carabinieri, Marina Militare, Guardia Costiera e Guardia di Finanza.La manutenzione della statua, su cui è stata adoperata un’idropulitrice per rimuovere le incrostazioni biologiche marine senza toccare direttamente la scultura, non è solo una questione estetica, ma anche una necessità per prevenire il biodeterioramento causato dagli organismi incrostanti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.