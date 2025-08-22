manutenzione-della-statua-del-“cristo-degli-abissi”-a-camogli

I sommozzatori dei vigili del fuoco a 18 metri di profondità

Camogli, 22 ago. (askanews) – Sui fondali marini al largo di Camogli, i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono tuffati fino a 18 metri di profondità per partecipare alle importanti operazioni di manutenzione della statua del “Cristo degli Abissi”, definita dal quotidiano britannico Daily Mail come la bellezza sottomarina più mozzafiato al mondo. L’attività, promossa e coordinata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, è stata possibile grazie alla collaborazione tra più nuclei specializzati di sommozzatori dei vari Corpi e Forze dello Stato: oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno operato Polizia di Stato, Carabinieri, Marina Militare, Guardia Costiera e Guardia di Finanza.La manutenzione della statua, su cui è stata adoperata un’idropulitrice per rimuovere le incrostazioni biologiche marine senza toccare direttamente la scultura, non è solo una questione estetica, ma anche una necessità per prevenire il biodeterioramento causato dagli organismi incrostanti.