L’operazione che ha portato Victor Osimhen al Napoli è stata lunga e complessa. Ha coinvolto tantissime persone, agenti, presidenti ed anche calciatori. Quest’ultimo è il caso di Claudio Manzi, ex capitano della Primavera azzurra, inserito nell’operazione che ha portato il nigeriano all’ombra del Vesuvio. Manzi giocherà, dunque, la prossima stagione con la maglia del Lille e il suo agente, Luca Scarcia, sottolinea la personale soddisfazione ai microfoni di Radio Marte.

“Manzi felice di essere un calciatore del Lille”

Luca Scarcia, agente di Manzi, ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto per parlare del suo assistito: “Non si sa ancora se Claudio giocherà già dalla prossima stagione con il Lille, oppure resterà un altro anno in Lega Pro a fare esperienza. Con i francesi ha firmato un contratto triennale, ed è stata una bellissima sorpresa. All’inizio era incredulo, poi piano piano ha preso coscienza ed ora è felicissimo. L’operazione è scaturita dall’accordo tra e due società che ci hanno chiesto la nostra disponibilità che noi gli abbiamo subito dato. Credo che un altro anno di Lega Pro possa far bene al ragazzo, ma nel caso contrario la Ligue 1 è un ottimo campionato per farsi le ossa. L’annata della Primavera azzurra è stata molto sfortunata, ma il fatto che diversi club mettano gli occhi sui nostri giovani è un motivo d’orgoglio”.

The post Manzi, l’agente: “Claudio è entusiasta della nuova esperienza con il Lille” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento