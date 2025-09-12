venerdì, 12 Settembre , 25

Manzo (FdI): “Via Simone Martini sommersa dai rifiuti”

Redazione-web
Di Redazione-web

“E’ necessario mettere in campo interventi urgenti”

«Da mesi segnalo all’amministrazione della V Municipalità l’inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti in via Simone Martini, all’altezza della Banca Credem. Le immagini scattate dai residenti alle ore 8 del mattino mostrano una situazione di totale degrado: cassonetti stracolmi, rifiuti sparsi a terra, cattivi odori che rendono impossibile il passaggio pedonale sul marciapiede».

A denunciarlo è Armando Manzo, Presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Vomero-Arenella e Coordinatore della V Municipalità.

L’ennesimo caso di incuria riguarda uno dei tratti più trafficati della zona, frequentato quotidianamente da cittadini e commercianti. La presenza costante di cumuli di immondizia davanti a un istituto bancario e lungo un’arteria centrale, osserva Manzo, rappresenta «un’offesa al decoro urbano e alla dignità di chi vive e lavora nel quartiere».

Il presidente del circolo territoriale non usa mezzi termini: «È inaccettabile che un’area di tale rilevanza sia abbandonata all’incuria. Una gestione simile non solo compromette l’immagine del quartiere, ma penalizza la qualità della vita di centinaia di famiglie e operatori economici».

Da qui la richiesta chiara e immediata: la rimozione delle campane presenti in via Simone Martini e l’attivazione di un piano di pulizia straordinaria, con interventi rapidi e visibili. «I cittadini del Vomero e dell’Arenella meritano rispetto, vivibilità e un servizio di igiene urbana efficiente», sottolinea Manzo.

Il tema dei rifiuti rimane una delle emergenze più sentite della V Municipalità, con episodi di abbandono e accumuli che si ripetono ciclicamente. «Mi auguro – conclude Manzo – che le istituzioni competenti vogliano ascoltare la mia voce, che è quella di tanti cittadini ormai stanchi di subire questa situazione».

