Manzoni (Davines): “LongeviLift affronta inestetismi naturalmente”

(Adnkronos) – “Abbiamo realizzato ‘LongeviLift’, un nuovo modo per affrontare in modo naturale, non invasivo, gli inestetismi più classici, lavorando con quattro aree particolari: la detersione, l’effetto vacuum, la mesoporazione e correnti particolari”. Abbinando queste quattro aree “a prodotti specifici, si riesce a rivedere l’incarnato di una persona, a sollevare gli zigomi e, soprattutto, a dare un senso di freschezza e di giovinezza alla pelle, in pochi minuti: bastano 45 minuti con effetti visibili fin da subito”.

E’ quanto affermato da Davide Manzoni, direttore generale Comfort Zone Italia – Gruppo Davines, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.

“Ci sono molte novità” in questa edizione del Cosmoprof “ma, una in particolare, ha una grande attenzione da parte del nostro pubblico; interessa particolarmente uomini e donne in quanto si parla” del tema della “longevità” un tema “che porta molti di noi a osservarla e a desiderarla”, conclude.