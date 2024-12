Mar Rosso, caccia Usa colpito da fuoco amico: pilota ferito

(Adnkronos) – Un caccia americano in volo sul Mar Rosso è stato colpito “in quello che appare come un incidente di fuoco amico”, ha reso noto lo United States Central Command (Centcom), precisando che entrambi i piloti sono stati recuperati e che “le iniziali valutazioni indicano che uno ha riportato lievi ferite”.

“Questo incidente non è stato il risultato di fuoco nemico ed un’indagine è in corso”, si legge nel comunicato in cui si spiega che l’incrociatore missilistico USS Gettysburg ha “erroneamente sparato e colpito un F/A 18” che era decollato dalla portaerei USS Harry S. Truman, uno dei mezzi navali Usa che operano nella missione internazionale di pattugliamento del Mar Rosso in risposta agli attacchi degli Houthi.