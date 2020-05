Mara Venier condizioni di salute: piede rotto dopo la caduta

Quali sono le condizioni di salute di Mara Venier? Oggi, domenica 31 maggio 2020, la conduttrice, durante la diretta di Domenica In, ha fatto preoccupare tutti i telespettatori di Rai 1 e i suoi fan. La Venier ha raccontato infatti di essere caduta e ha lasciato che inquadrassero il suo piede fasciato sottolineando più volte di essere parecchio sofferente. Nonostante tutto lo spettacolo è continuato e lei ha tenuto duro come una vera leonessa. Subito dopo aver terminato la trasmissione, però, è corsa a farsi visitare e ha aggiornato tutti i fan su Instagram.

Mara Venier e il piede rotto: la paura è divenuta realtà

Pensava di essersi rotto il piede e così è stato. Il suo peggior incubo è diventato realtà. Tanto che poco fa, su Instagram, ha mostrato il gesso e la gamba posta su un cuscino mentre distesa a letto aggiornava i suoi amici e conoscenti, ma soprattutto anche tutti i curiosi.

Cosa è accaduto a Mara Venier? Come mai la conduttrice ha postato questo scatto così particolare sottolineando a tutti, con una faccina triste e pronta a lasciar cadere una lacrimuccia, di essersi rotta il piede? Ebbene per capire tutto bisogna tornare ad oggi pomeriggio, domenica 31 maggio 2020, e alla diretta di Domenica In su Rai 1.

Mara Venier ha raccontato con la sua solita autoironia di essere caduta per le scale mentre correva da una parte all’altra con pacchi, pacchetti e pacchettini. La conduttrice ha detto anche di aver preso una brutta botta in testa e di essersi fatta molto male al piede. Nonostante tutto, però, nonostante soprattutto i forti dolori che provava, la Venier ha stretto i denti e ha tenuto duro per tutta la diretta dello show pomeridiano dell’ammiraglia Rai aiutata, per quanto possibile, dal medico presente negli studi televisivi e dal suo staff.

Parlando con Diaco e annunciando il suo ritorno nel primo pomeriggio dell’ammiraglia, Mara Venier ha poi svelato di attendere semplicemente la fine della trasmissione per recarsi dai suoi medici di fiducia per tutti gli accertamenti del caso e le relative cure. La conduttrice ha però sin da subito detto di sospettare di essersi rotta il piede a causa degli ematomi e del gonfiore che erano fin da subito emersi.

Mara Venier e il piede rotto: i precedenti

Cosa succederà ora? Mara Venier, visto che Domenica In continuerà ad andare in onda anche a giugno, riuscirà a tener fede agli impegni presi? Pare di sì. Come molti ricorderanno non è la prima volta che la conduttrice si presenta negli studi del contenitore pomeridiano della domenica con una gamba ingessata.

Vi ricordate quando cadde proprio durante lo show per colpa di Luca Giurato facendosi male al ginocchio?

Ci sono oltretutto foto che circolano sui social di una Venier che nel 2004 condusse Domenica In con il gesso e che la ritraggono insieme a Paolo Limiti e Massimo Giletti.

continua a leggere sul sito di riferimento