Mara Venier deepfake a Striscia La Notizia: parla di Amadeus e Sanremo 2020 | Video Mediaset

Mara Venier deepfake a Striscia La Notizia commenta la polemica su Amadeus e il Festival di Sanremo 2020.

Mara Venier prende posizione nei confronti di Amadeus circa le polemiche sulle frasi pronunciate in conferenza stampa e considerate sessiste. Non solo, la conduttrice deepfake di “Domenica In” ne ha davvero per tutti: da Ilary Blasi ad Alessia Marcuzzi, da Barbara d’Urso a Federica Panicucci.

Ecco il video Mediaset di Mara Venier deepfake trasmesso nella puntata odierna di Striscia La Notizia.

