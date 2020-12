Mara Venier e Maria De Filippi rivelano la loro amicizia: “Noi? Siamo amiche per la pelle”

Sono le conduttrici più amate della tv, e sono al timone di molti programmi che intrattengo il pubblico delle reti Rai e Mediaset. Stiamo parlando di Mara Venier e di Maria De Filippi. Loro sono donne, sono mogli, sono madri e sono delle grandi lavoratrici. Ma, soprattutto, sono due grandi amiche. E, nel numero di Oggi, in edicola dal 23 dicembre, sia la Venier che la De Filippi si rivelano in una doppia intervista in cui raccontano del loro passato, del loro presente, della loro vita, del lavoro e della famiglia. Emerge un ritratto vero e sincero di due donne unite da un forte legame affettivo.

Mara Venier e la De Filippi si rivelano in una intervista

L’intervista è un’occasione ghiotta per scoprire qualcosa di più sulle due regine (vere) della tv di oggi. Attualmente, Mara Venier è al timone di Domenica In, mentre la De Filippi si divide tra Uomini & Donne e Tu si que vales. “Io e Maria siamo due amiche per la pelle”, esordisce Mara Venier tra le pagine del settimanale. “È una persona speciale. Lei mi ha aiutato in un momento della mia vita in cui ero in difficoltà“, afferma. “Mia madre stava male, molto male. E io stavo a pezzi. Così, si può dire che è nata la nostra bella amicizia.” E poi aggiunge: “Lei è positiva. Molto più di me“.

Il lavoro e il Natale al tempo del Covid per Maria De Filippi e Mara Venier

Durante l’intervista, anche Maria De Filippi prende la parola e tesse le lodi di Mara Venier, descrivendo la regina di Rai Uno come una donna “rasserenante e che sa dare la giusta importante alle cose“. Il lavoro, i ricordo e il Covid sono gli argomenti fondamentali dell’intervento della De Filippi, la quale afferma che lavorare durante il primo lockdown non è stato affatto facile. “Lei si diverte troppo”, aggiunge. “Se lascia la trasmissione di Rai Uno? Lo dice tutti gli anni. Però, dopo un po’ di tempo che sta con il nipotino capisce che c’è dell’altro. Come è giusto che sia“.

E infine è Mara Vanier che accende la gioia del Natale ricordando i suoi anni più belli, ma anche molto difficili. “C’erano pochi regali. Era una ricorrenza molto umile. Il regalo più bello? Un paio di scarpe di capretto nero che ho ricevuto a 14 anni. Mia madre lo fece trovare sotto l’albero“, conclude. E la De Filippi aggiunge: “E’ giusto stare attenti al virus, ma è anche giusto ricordare quanto è bello star vicini“.

