Mara Venier imbarazza Massimo Ranieri: “Salutame a soreta!” a Domenica In

E anche su Rai 1 è arrivato il “Salutame a Soreta” che è tanto caro alla conduttrice di Canale 5, Barbara D’urso. A dirlo è stata, nella puntata di oggi di Domenica in, la Conduttrice Mara Venier al suo ospite Massimo Ranieri. Un “Salutame a Soreta” in questo caso scherzoso e non di arrabbiatura come spesso è avvenuto in altre trasmissioni. Cerchiamo di capire cosa è successo e come mai la Venier ha detto questa frase.

“Massimo non mi hai mai filato, mi hai sempre trattato da sorella. Ma quale sorella, ma salutame a soreta“, dice la signora della domenica nella puntata di oggi, 27 dicembre 2020, esplodendo in una risata. Massimo Ranieri ha risposto alla conduttrice in visibile imbarazzo dicendo: “Sono imbarazzato, ora devo dirlo, ho avuto l’occasione di corteggiarti, ma all’epoca eri fidanzata con un altro“.

A questo punto la Venier chiede a Ranieri: “e con chi? dai se lo sai dimmelo”. Poi finisce il simpatico siparietto ed inizia la vera e propria intervista al cantante, ma rivediamo l’esilarante momento di oggi.

“Salutame a Soreta”, il video di Mara Venier

