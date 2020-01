Mara Venier in lacrime a C’è posta per te 2020: l’ingresso in studio e le parole per Maria De Filippi | video Witty tv

Mara Venier in lacrime a C’è posta per te 2020. Ospite nella seconda puntata di ieri sera, sabato 18 gennaio, la conduttrice di Domenica In si è subito commossa. Il motivo? Il filmato di presentazione dedicatole dal programma di Canale 5 l’ha parecchio emozionata. Inoltre, subito dopo il suo ingresso in studio, la “Zia Mara” ha rivolto parole davvero belle alla ‘padrona di casa’, Maria De Filippi. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’intero momento.

continua a leggere sul sito di riferimento