Mara Venier lascia? “Finirò con Domenica In e poi arrivederci”. E per il cast spunta lui…

Mara Venier lascia? Il 20 ottobre 2020 l’amata conduttrice di Domenica In compirà 70 anni d’età e, in una delle recenti interviste rilasciate alla stampa, ha fatto intendere che la volontà sarebbe quella di ritirarsi. Una news che rischia di gettare nello sconforto i fan della popolare presentatrice tv.

Mara Venier lascia? “Domenica In e poi arrivederci”

Intervistata da “Il Messaggero” e di nuovo alla conduzione di Domenica In dal 2018 ad oggi, Mara Venier ha così replicato alla domanda del quotidiano “Venier dirigente: ci si vede?”:

“No, non mi vedo in ruoli di potere, sono poltrone troppo pesanti. Credo che finirò con Domenica In e poi arrivederci“. Parole che non sono passate inosservate e che la diretta interessata ha voluto chiarire in questo modo:

“Ma quanto volete farmi lavorare? Io – ha precisato l’ex giurata di Tu sì que vales – la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno, e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia“.

Domenica In 2021, Stefano De Martino nel cast?

Nell’ipotizzare l’addio tv, Mara Venier conferma che sarà lei la conduttrice di Domenica In 2021, come sempre con le interviste ad ospiti illustri ma anche con qualche novità già preannunciata.

In particolare, la “Zia Mara” ha fatto sapere che le piacerebbe avere nel cast Stefano De Martino, ritenendo l’attuale conduttore di Made in Sud una “vera rivelazione” del piccolo schermo tricolore.

“Lui lo voglio“, ha infatti ammesso l’apprezzata presentatrice veneta, riferendosi al marito di Belén Rodriguez e affermato ballerino, 10 anni fa lanciato in tv dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Domenica In, nuova edizione più corale?

Nell’intervista, Mara Venier ha anche svelato che a breve terrà le prime riunioni per la nuova edizione di Domenica In, per la quale già si sta pensando ad alcuni accorgimenti per il cast.

Mantenendo le interviste in studio, infatti, la “zia” della Tv di Stato pensa di chiamare nuovi compagni di viaggio, per un nuovo cast, non fisso e più corale, grazie al quale “rifare il gruppone, come le mie prime edizioni“.

Del resto, Domenica In va in onda con successo sin dal 1976. L’ultima puntata della 44esima edizione verrà trasmessa su Rai 1 il 28 giugno 2020 e con ospiti, tra gli altri, Romina Power, Loretta Goggi, Roby Facchinetti, Rovazzi e il cast di Made in Sud.

