Mara Venier piange a Domenica In: «Scusate, è molto doloroso non vedere i nipoti» | Video

Mara Venier piange a Domenica In. La conduttrice del programma di Rai 1, in onda anche questa domenica 12 aprile 2020 con la puntata di Pasqua, è scoppiata in lacrime alla vista del nipotino di nome Claudio. E’ stato questo, allora, il commento pronunciato, in diretta, dall’amata presentatrice: “Scusate. Tutti i nonni e le nonne mi possono capire. Per noi è molto doloroso non vedere i nostri nipoti. Scusatemi». Ecco il video per rivedere l’emozionante momento, trasmesso oggi pomeriggio in tv.

ZIA MARA CHE SI COMMUOVE AL VIDEOMESSAGGIO DEL NIPOTE #domenicain pic.twitter.com/Vu3uXD3bzC — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 12, 2020

continua a leggere sul sito di riferimento