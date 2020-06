Mara Venier regina indiscussa di “Domenica In”: record di ascolti per l’ultima puntata

Mara Venier si conferma ancora una volta la regina indiscussa della domenica televisiva. La sua ultima puntata di “Domenica In”, per la precisione la 42esima, è stata un successo senza precedenti che ha permesso alla “zia” di registrare un vero e proprio record di ascolti!

Mara Venier: la sua “Domenica In” è da record

Sulle note di “Io sono ancora qua, eh già”, Mara Venier chiude una delle stagioni più difficili e complicate della sua – nostra “Domenica In“. Il contenitore domenicale di Raiuno si conferma uno dei programmi più seguiti ed amati dal pubblico italiano registrando un vero e proprio record durante l’ultima puntata. La 42esima puntata, infatti, ha incollato davanti alla televisione domenica 28 giugno 2020 ben 3 milioni di spettatori e uno share del 22,3% nella prima parte, mentre nella seconda 2,7 milioni con uno share del 23% .

Un vero e proprio boom di ascolti per la zia Mara che, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus e la rottura del cuboide con tanto di ingessatura, è andata avanti regalando al pubblico momenti di grande allegria e spensieratezza. Non è stato facile, diciamolo, in primis per la zia Mara che durante la puntata finale ha ammesso:

Io come voi sono stata devastata dalla paura di questo virus, devastata dalla lontananza dei nostri affetti, del dolore, ce l’ho fatta sono arrivata fino alla fine perchè sentivo il bisogno di arrivare fino alla fine.

Mara Venier, una conduttrice che ci mette sempre la faccia e il cuore

Un finale che è stato davvero speciale, visto che la zia Mara ha voluto per il gran finale di “Domenica In” due delle sue amiche più care: Loretta Goggi e Romina Power. Un trio che ha fatto divertire, riflettere e commuovere i telespettatori a conferma che ancora oggi è possibile differenziarsi dalla tv spazzatura strapresente nei palinsesti televisivi. Del resto, piaccia o meno, il segreto di Mara Venier è la semplicità, mostrarsi nel bene o nel male per quello che è. Una conduttrice capace di metterci sempre la faccia e soprattutto il cuore; un cuore che magicamente buca lo schermo arrivando dritto a quello dei telespettatori che da settembre le hanno confermato, con gli ascolti da record, il loro affetto.

Un rapporto magico quello che lega il pubblico italiano alla “zia Mara”, una zia capace di riuscire a strapparti un sorriso anche quando la paura e il dolore per un virus sconosciuto avevano la meglio. Del resto la paura e il dolore possono essere anche trasformati in forza e speranza proprio come ha fatto la Venier che salutando il pubblico ha detto: ”

Voglio ringraziare tutti, gli autori, la Rai, pensavo sarebbe stato impossibile. Ringrazio la Rai di oggi, ma anche grazie a chi volutamente mi ha fatto del male. Proprio grazie a questo male sono diventata più forte andando avanti sempre a testa alta.

continua a leggere sul sito di riferimento