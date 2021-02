Ancora omaggi per Diego Armando Maradona: a Pozzuoli, in provincia di Napoli, è comparso un bellissimo murale in suo onore.

Pozzuoli, nuovo Murale per Maradona

Il nuovo murale per Maradona è bellissimo. Tanti colori in onore di Diego, ritratto, ovviamente, con la storica maglia del Napoli e con la fascia da capitano.

