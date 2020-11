Maradona, Careca distrutto: “Era e sarà sempre speciale per tutti noi” – FOTO

Antonio Careca, ex giocatore del Napoli, amico e compagno di squadra di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un post sul proprio profilo Instagram per salutare il suo amico.

Maradona, l’addio di Careca

“Senza parole. Signore il nostro Amico, Fratello Diego è partito per il tuo Regno, per favore accoglilo a braccia aperte. Era e sarà sempre speciale per tutti noi”, scrive l’ex compagno di squadra Careca. Ecco il suo post in allegato.

