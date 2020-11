Mentre è in corso Napoli–Rijeka, ancora sul risultato di 0-0, continua a Buenos Aires il saluto a Maradona alla Camera Ardente nel palazzo presidenziale argentino. Sui social anche immagini del feretro di Diego, dove sono appoggiate tutte le maglie significative della straordinaria Carriera di D10S. Mancava però quella del Napoli, per questo il Napoli si è mosso per risolvere questa mancanza.

LA MAGLIA DEL NAPOLI SUL FERETRO DI MARADONA

Il Napoli infatti, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato la foto del feretro aggiornato con la maglia azzurra N.10. La società ha spiegato anche come sia stata aggiunta la maglia, ringraziando chi di dovere.

Alle 19:28 ora italiana, una maglia del Napoli con il numero 10 di Maradona è stata deposta sul feretro del grande Diego. La SSC Napoli ringrazia l’ambasciata italiana in Argentina e in particolare l’ambasciatore Dott. Giuseppe Manzo per la preziosissima collaborazione che ha consentito di far avere ai familiari di Diego la maglia del Campione.

The post Maradona, finalmente anche la maglia N.10 del Napoli sul feretro | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento