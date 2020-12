Maradona, il giallo sulla sua morte de El Pibe de Oro a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

A Live Non è la D’Urso si torna a parlare del giallo sulla morte di Diego Armando Maradona con il figlio Diego Jr e Cristina Sinagra.

Diego Armando Jr rivela: “ci sarebbero tantissime cose da dire. Quello che dice mia madre è una cosa verissimo. Ogni giorno ci sono programmi per parlare di mio padre; per quanto riguarda circa l’intervista di Santiago: un giorno se dal dna si saprà che lui è mio fratello, io non avrò problemi come non ho avuto con nessuno, ma fino a quando sarò in vita il corpo di mio padre non si tocca“.

Ecco il video Mediaset con il giallo sulla morte di Diego Armando Maradona.

