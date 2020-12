Maradona Jr commosso: “Ringrazio mio padre per il tempo passato con papà. Ma chi ha sbagliato deve pagare…”

Diego Armando Maradona Jr ha parlato ai microfoni di Canale5 nel corso della trasmissione “Non è la D’urso”. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Dopo l’intervento alla testa papà si stava riprendendo alla grande, e te lo assicuro perché l’ho visto in videochiamata. Avrei voluto essere più presente, ma ho lottato con il covid. Stavo male, ero ricoverato al Cotugno e non riuscivo neanche a rispondere alla chat composta dai figli di Diego. Io devo sapere cos’è successo e se ci sono dei colpevoli pretendo che paghino. Mi farò valere in tutte le sedi. Tutto quello che è successo – prosegue Diego Jr – è ingiusto. Avrei voliuto più tempo da passare con lui, papà meritava di godersi i nipoti. Eravamo in tanti a volergli bene. Io sono molto religioso e quando arriva la fine del cammino devi accettare la tua sorte, ho provato a essere un buon figlio per papà. Posso solo ringraziarlo per il tempo passato insieme, anche se è poco – conclude – ne è valsa la pena”.