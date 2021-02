Maradona jr: “Eccessive le critiche a Gattuso e a Giuntoli. Vi spiego”

Diego jr, inoltre, ha detto che “non si può trovare nulla di positivo in un’eliminazione ai 16esimi di Europa League dal Granada, una squadra che farebbe difficoltà a salvarsi in Italia”. Tanti gli errori commessi dagli azzurri. “E’ come se non ci fossero con la testa”. Ancora una volta Gattuso e il ds Giuntoli sul banco degli imputati.

“Critiche troppo aspre nei confronti di Gattuso – ha detto Diego jr a Radio Crc – purtroppo nel calcio non c’è riconoscenza. Tutti dimenticano che solo pochi mesi fa, Gattuso ha regalato una Coppa Italia al Napoli. Non condivido nemmeno le accuse rivolte a Giuntoli. Certo, qualche calciatore acquistato non ha reso come tutti speravano. Ma succede a tutti gli operatori di mercato sbagliare una valutazione”.