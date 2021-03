Maradona Jr: “Non mi piace essere preso in giro, come ha fatto Orsato a dire di non aver valutato bene?”

Nella giornata di oggi nel corso di “Arena Maradona“, su Radio Crc, è intervenuto Diego Maradona Jr, il quale ha parlato principalmente delle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro Orsato nella giornata di ieri e della partita tra Napoli e Benevento.

Di seguito le dichiarazioni di Maradona Jr:

Finalmente abbiamo visto un arbitro rilasciare un’intervista, però a me non piace essere preso in giro. Ho rivisto le immagini del fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve del 2018, come fa Orsato a dire di non aver valutato bene l’azione? Pecoraro ha fatto tanto per il Napoli in quella occasione, ma resta l’amaro in bocca per quello che è successo.