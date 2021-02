Maradona jr: “Ora l’Europa League si complica. Lobotka? Ha dimostrato perché gioca così poco”

Diego Armando Maradona Junior, ex calciatore nonché figlio di Diego, è intervenuto a Radio Crc e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Granada Napoli riprese dalla nostra redazione:

Maradona jr su Granada Napoli di ieri

“Contro il Granada il Napoli ha offerto una prestazione incolore. Adesso è il caso di voltare pagina e di ripartire”. L’ha detto oggi Diego Maradona jr ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione da lui condotta. “A Granada, contro la squadra meno spagnola della Liga – ha detto Diego Maradona jr a Radio Crc – la difesa ha lasciato molto a desiderare. Gattuso non può essere soddisfatto nemmeno della prova di Osimhen. Inoltre ieri Lobotka, schierato dal primo minuto a centrocampo, ha dimostrato perché viene impiegato così poco”.

Nonostante la sconfitta nell’andata dei 16esimi di finale, Diego Maradona jr ha trovato comunque degli spunti positivi. “Fabian sta tornando ai suoi livelli – ha detto Diego Maradona jr a Radio Crc – a tratti anche Elmas ha fatto vedere qualcosa di buono”. Ribaltare il verdetto a Napoli sarà complicato. “Non sarà facile conquistare la qualificazione agli ottavi – ha detto Diego Maradona jr a Radio Crc – nel caso il Napoli non riuscisse nell’impresa, non tutto il male verrebbe per nuocere. A quel punto potrebbe dedicarsi esclusivamente alla rincorsa di un posto in Champions”.

