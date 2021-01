È ritornato a parlare Diego Armando Maradona jr durante lo svolgimento del programma sportivo Tifosi Napoletani, su Tele A. Nella mente di Maradona jr il padre resta un ricordo che affiora costantemente, impossibile dimenticarlo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Maradona jr sul padre: “Speravo diventasse il nuovo allenatore del Napoli”

“Io avevo un grande sogno e glielo dissi anche a mio padre. Speravo che potesse diventare il nuovo allenatore del Napoli. So che tantissime persone avrebbero fatto carte false per vedere Maradona ancora una volta nella squadra azzurra. Il mio desiderio però non si è realizzato… Sapete quale è stato il più grande difetto di mio padre? Era troppo buono. Ha dato fiducia a persone che non meritavano il suo affetto ed è stato tradito. Tanti lecca***i, ora lo criticano. E sono cose bruttissime, da vigliacchi anche perché mio padre non si può difendere. Si dice una stupidaggine sul mio rapporto con Dalma e Giannina. Affermano che siamo in guerra. Non è vero, abbiamo un buon rapporto”.

