Maradona, Lapo Elkann: “Mi manchi già”

“Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero Onorato di stare vicino a Diego perché era un mio vero amico”. Lo scrive su Twitter Lapo Elkann, commentando la scomparsa di Diego Armando Maradona. “Mi manchi già – scrive ancora – Leggenda dal cuore d’Oro. Cuore rosso. Pallone da calcio. Sei e rimarrai il mio n 1”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/lapoelkann_/status/1331640450743214084?s=20″]

