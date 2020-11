Maradona, l’avvocato: “É sotto sedativi, non sarà dimesso questo fine settimana”. Le ultime

Continua a mantenersi altissima l’attenzione dei media di tutto il mondo e degli appassionati sportivi per la salute di Diego Armando Maradona. Dopo essere stato operato per un coagulo di sangue tra il cranio e il cervello, El Pibe de Oro sta bene ma è sotto osservazione alla Clínica Olivos di Buenos Aires. Nonostante le condizioni siano buone e l’ex calciatore desideri tornare a casa, dovrà restare in ospedale. Presenta, infatti, un quadro di astinenza dall’alcool e dagli psicofarmaci che mantengono i media sull’attenti.

L’avvocato di Maradona aggiorna sulle sue condizioni

Ne ha parlato Matías Morla, avvocato di Maradona, che questo sabato è stato intercettato dai microfoni presenti all’esterno della clinica:

Ho visto Diego poco fa, continua a stare sotto sedativi e riposando. C’è un corpo medico di più di dieci professionisti che si occupano di lui e siamo in costante comunicazione. In base alle condizioni che ho visto, non ci sono chance che lasci la clinica per questo fine settimana. Siamo in un momento di incertezza poiché non sappiamo nulla ed è brutto. A livello personale, dopo la morte di mia madre, è la prima volta che sono così relazionato a una persona a cui voglio bene che sta male, quindi spero che si recuperi presto.

