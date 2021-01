Maradona, l’ex avvocato Pisani: “Aveva il desiderio di tornare in Italia”

L’ex avvocato in Italia di Diego Armando Maradona, Angelo Pisani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica sui temi del D10S.

Maradona, le parole dell’ex avvocato

“Diego è riuscito a superare molti problemi come la droga contro la quale ha combattuto per anni, l’ha fatto per l’amore delle figlie. Chi non ha letto il libro <> pensa che sia io, invece è lui. Non riusciva a rientrare in Italia perché era inseguito dal fisco che non gli permetteva di mettere piede nel nostro Paese, ma lui voleva tornarci. Mi disse una volta <>. Sono riuscito a fargli vincere quella partita, in questi anni ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Napoli”.

