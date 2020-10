Maradona, l’ex segretario: “Vi racconto le feste organizzate da Diego. Umile nella sua grandezza”

L’ex segretario di Diego Armando Maradona, Gianni Aiello, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a Il Mattino. Domani il “Pibe de oro” compirà 60 anni, lo racconta Aiello che per anni, nella sua parentesi napoletana dall’84 al ’91, è stata al fianco del D10s. Segretario, autista, anche assistente cineoperatore per un film mai realizzato.

Le parole dell’ex segretario di Maradona

“Vi racconto un paio di aneddoti. Una volta stavamo in auto a Posillipo. Lui mi chiese, all’improvviso, di fermarmi. Lo feci, lui scese dall’auto ad ammirare il panorama. E ringraziò Dio in preghiera per la bellezza del panorama che aveva di fronte. Mi ricordo le feste organizzate a casa sua con tutti i componenti del gruppo squadra. Quando mi chiamava per organizzarle mi diceva sempre di chiamare per primo l’ultimo dei magazzinieri, poi tutti gli altri. Sempre umile nella sua grandezza”.

