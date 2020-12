Maradona lotta e piange per gli ultimi della classe: una foto struggente spiega perché Diego sarà sempre amato a Napoli

Culiacan, per giunta, è una città senza tradizione pedatoria, è un centro noto ai più solo per l’omonimo cartello e per le carneficine orchestrate dal Chapo. Maradona ridefinisce il rapporto tra Dio e la palla, per non parlare di Shilton che continua a vomitare rancore solo perché Diego lo ha costretto a esistere (se nel calcio Shilton è conosciuto il merito è di Maradona). Cosa spinge Diego ad allenare una piccola squadra della seconda divisione messicana? E’ difficile dirlo… Ma forse è anche per questo che i napoletani continuano ad amare quest’uomo, anche oltre la morte.