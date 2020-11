Maradona, Luque: “Abbiamo insistito per tenerlo ricoverato fino a lunedì, è affetto da sindrome da astinenza”

L’intervento alla testa, come tutti si auguravano, è andato nel migliore dei modi, tuttavia Diego Armando Maradona non è ancora completamente al pieno della forma. Infatti, secondo quanto riportato dal suo medico personale, Leopoldo Luque, il Pibe de Oro soffrirebbe da una sindrome da astinenza. I quotidiani argentini hanno ipotizzato che l’ex Napoli possa essere dipendente dall’alcool.

Maradona resterà ricoverato almeno fino a lunedì. Ad affermarlo è Leopoldo Luque, medico che sta seguendo Il Pibe de Oro:

“Siamo certi che Diego rimarrà qui fino al lunedì. Soffre di una sindrome da astinenza, e noi in questi casi tratteniamo il paziente, non lo lasciamo andare. Lui non era molto d’accordo, ma abbiamo insistito. Già possiamo notare i primi miglioramenti”.

