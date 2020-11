Maradona, momenti di tensione fuori la camera ardente: lievi scontri tra polizia e tifosi. La situazione

Momenti di tensioni all’esterno della camera ardente di Diego Armando Maradona. La stampa argentina riporta di lievi scontri tra la polizia e i tifosi giunti sul posto per rendere omaggio al Pibe de Oro.

Tafferugli all’esterno della camera ardente dove giace Maradona

Secondo quanto riportato dai media argentini, all’esterno della camera ardente dove giace il corpo di Diego Maradona, si sarebbero verificati degli scontri tra la polizia e i tifosi, accorsi in massa per dare l’ultimo saluto al Pibe de Oro. In ogni caso, sottolineano i colleghi sudamericani, non sarebbe successo nulla di grave. Lanci di bottiglie e di alcune transenne avrebbero generato le reazione delle forze dell’ordine che hanno lanciato dei fumogeni e disperso la folla. Ci sono alcuni tifosi lievemente feriti.

